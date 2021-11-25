سيــارات

أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» ترتفع 5000 جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 349.9 ألف جنيه
أحمد عوض 3:16 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 3:16 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، صعدت أسعار طرازات «كابتيفا» الفئة الأولى «LS» إلى 349 ألفًا و 990 جنيهًا، بدلًا من 344 ألفًا و 990 جنيهًا سابقًا.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2022

وارتفعت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 374 ألفًا و 990 جنيهًا، مقابل 369 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) بنحو 394 ألفًا و 990 جنيهًا، مقارنة بـ389 ألفًا و990 جنيهًا،

وحددت أسعار طرازات «كابتفيا» الفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) بقيمة بلغت 414 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 409 ألفًا و990 جنيهًا.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار جميع سيارات مبادرة الإحلال بعد زيادة هيونداي وشيري (إنفوجراف)

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يخرج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اقرأ أيضا  بعد طرح «تويوتا بيلتا».. «الأوفر برايس» يهبط على سيارات «سوزوكي سياز»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا».. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 3:34 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

هيونداي تختبر سيارة ذاتية القيادة من المستوى 4 فى النصف الأول 2022

أحمد فراج 1:11 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

ليو شوبين : «جيلى أوتو» تستهدف التواجد ضمن أكثر 3 علامات مبيعا فى السوق المحلية

أحمد عوض 8:44 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

بعد طرح «تويوتا بيلتا».. «الأوفر برايس» يهبط على سيارات «سوزوكي سياز»

أحمد عوض 5:29 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

مبادرة إحلال السيارات تسجل أعلى معدل تسليم شهرى منذ 7 أشهر

شريف عيسى 10:08 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«تجار السيارات»: حملات متابعة لجهاز حماية المستهلك للتأكد من تركيب ملصق الأسعار

أحمد شوقي 10:01 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21