أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» ترتفع 5000 جنيه

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، صعدت أسعار طرازات «كابتيفا» الفئة الأولى «LS» إلى 349 ألفًا و 990 جنيهًا، بدلًا من 344 ألفًا و 990 جنيهًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثانية «LT» إلى 374 ألفًا و 990 جنيهًا، مقابل 369 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار سيارات «كابتيفا» الفئة الثالثة «Premmiere» سعة (5 مقاعد) بنحو 394 ألفًا و 990 جنيهًا، مقارنة بـ389 ألفًا و990 جنيهًا،

وحددت أسعار طرازات «كابتفيا» الفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) بقيمة بلغت 414 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 409 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يخرج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.