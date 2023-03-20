أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» ترتفع 55 ألف جنيه خلال مارس

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022 بقيمة بلغت 55 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى.

وتعد تلك الزيادات السعرية- المرة الثانية- التى تقرها شركة «المنصور للسيارات» لطرازات شيفروليه كابتيفا حلال مارس الحالى.

أسعار شيفروليه كابتيفا

الفئة السعر القديم السعر الجديد LS 825 880 LT 845 900 Premmiere 895 950 Premmiere – ذات الـ7 مقاعد 915 970 القيمة بألالف جنيه

تزود طرازات «

» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر «تيربو»، ينتج قوة 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم «كابتيفا» – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESC- نظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LEDللمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة – فتحة سقف – كاميرا خلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – خاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – مدخل USB – بلوتوث – شاشة عدادات 7 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – غيرها».

وزودت طرازات «كابتيفا» – الفئة الثانية – بنفس مواصفات وتجهيزات الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل المحرك/ إيقاف – فتحة سقف كهربائية – فرش المقاعد من الجلد – مكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من«6 مكبرات صوتية وبلوتوث و مدخل USB، وغيرها».

فيما تزيد – الفئة الثالثة – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – فرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية – حساسات ركن أمامية – نظام مراقبة ضغط الإطارات – نظام تعلق خلفي منفصل – غيرها».