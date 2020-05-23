أسعار سيارات شيفروليه الفان موديل 2021 (صور)

قدرت الفئة الكاملة بسعر 174 ألفًا و650 جنيهًا

قامت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلى للعلامة التجارية “شيفروليه، أوبل، MG”، بطرح سيارات شيفروليه الفان «N300» موديل 2021 في السوق المحلية.

كشف أحد موزعي سيارات شيفروليه، عن تقديم سيارات «شيفروليه فان N300» موديل 2021 بنفس أسعارها المطروحة من موديلات العام الحالي.

وأضاف الموزع أن “شركة المنصور للسيارات” قامت ببدء توزيع الحصص من سيارات “شيفروليه فان N300” موديل 2021، على شبكة موزعيها المعتمدين في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وتقدم سيارات «شيفروليه فان N300» الفئة الكاملة موديل 2021 بسعر يصل 174 ألفًا و650 جنيهًا في السوق المحلية.

يُذكر أن طراز «شيفروليه الفان N300» احتل المرتبة الأولى بقائمة سيارات الفان الأكثر مبيعًا، بعدما أن استحوذ على حصة سوقية 51% مسجلة بيع 842 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التي بلغت 1650 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقُا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.