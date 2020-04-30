سيــارات

أسعار سيارات شيفروليه الدبابة المستعملة تبدأ من 205 آلاف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2019
المال - خاص 11:49 ص, الخميس, 30 أبريل 20 11:49 ص, الخميس, 30 أبريل 20

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رصدت بوابة “المال” أسعار سيارات شيفروليه البيك أب الدبابة المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “هتلاقي، وكونتكت كار”، وتراوحت بين 205 و280 آلاف جنيه من موديلات 2014 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل، ومنها “حالة السيارة، وسنة الموديل، ومدة سران تراخيص المركبة، وغيرها.

أسعار شيفروليه الدبابة

قدرت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” المستعملة موديل 2014 المتداولة على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 205 و230 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات شيفروليه الدبابة 2014، على النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2014
شيفروليه الدبابة 2014
شيفروليه الدبابة 2014
شيفروليه الدبابة 2014

شيفروليه البيك أب الدبابة 2015

تعرض سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 210 و220 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات شيفروليه الدبابة 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2015
شيفروليه الدبابة 2015
شيفروليه الدبابة 2015
شيفروليه الدبابة 2015

شيفروليه الدبابة 2016

تباع سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” المسعملة موديل 2016 على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 222 و262 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات شيفروليه البيك أب 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2016
شيفروليه الدبابة 2016
شيفروليه الدبابة 2016
شيفروليه الدبابة 2016

شيفروليه البيك أب 2017

تتواجد سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 243 و270 ألف جنيه، على أن تشمل النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2017
شيفروليه الدبابة 2017
شيفروليه الدبابة 2017
شيفروليه الدبابة 2017

شيفروليه الدبابة 2018

قدرت أسعار طرازات شيفروليه البيك أب “الدبابة” موديل 2018 على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 258 و285 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات «شيفروليد الدبابة» 2018، على أن تتضمن النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2018
شيفروليه الدبابة 2018
شيفروليه الدبابة 2018

شيفروليه البيك أب الدبابة 2019

تباع سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” المستعملة موديل 2019 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 265 و280 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات “شيفروليه البيك أب الدبابة” 2019، على النحو التالي:

شيفروليه الدبابة 2019
شيفروليه الدبابة 2019
شيفروليه الدبابة 2019
شيفروليه الدبابة 2019
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بقلم المال - خاص

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