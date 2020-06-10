أسعار سيارات “شيفروليه أوبترا” المستعملة تبدأ من 95 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2019

تراوحت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار»، بقيمة تدور بين 95 إلى 210 آلاف جنيه من موديلات 2014 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى تبعا لمجموعة من العوامل الرئيسية، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

شيفروليه أوبترا 2014

تعرض سيارات شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2014 المعروضة على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 135 إلى 185 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه أوبترا 2014″، على النحو التالى:

شيفروليه أوبترا 2015

قدرت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2015 على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 137 و170 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه أوبترا 2015″، على النحو التالى:

شيفروليه أوبترا 2016

تراوحت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2016 المتداولة على مواقع البيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 120 إلى 190 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه أوبترا 2016″، على النحو التالى:

شيفروليه أوبترا 2017

تباع سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2017، المعروضة على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 100 إلى 190 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه أوبترا 2017″، على النحو التالى:

شيفروليه أوبترا 2018

تراوحت أسعار طرازات شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2018، المتداولة على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تدور بين 95 إلى210 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه اوبترا 2018″، على النحو التالى:

شيفروليه أوبترا 2019

تعرض طرازات شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2019 على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 100 إلى 210 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيفروليه أوبترا 2019″، على النحو التالى:

وينتمي طراز «شيفروليه أوبترا» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.