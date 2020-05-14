أسعار سيارات شيفروليه أفيو المستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

قدرت أسعار سيارات شيفروليه أفيو المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، ومنها «هتلاقي، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 100 و220 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل الرئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

شيفروليه أفيو 2015

تراوحت أسعار سيارات شيفروليه أفيو موديل 2015 المتداولة على المنصات الإلكترونية، بين 120 و180 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات شيفروليه أفيو 2015، على النحو التالي :

شيفروليه افيو 2016

تعرض سيارات شيفروليه افيو المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 130 و170 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات شيفروليه افيو 2016 على النحو التالي:

شيفروليه أفيو 2017

قدرت أسعار سيارات شيفروليه أفيو المستعملة موديل 2017 على المنصات الإلكترونية، بين 100 و174 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المتداولة من موديلات شيفروليه أفيو 2017 على أن تشمل النحو التالي :

شيفروليه أفيو 2018

تباع سيارات شيفروليه أفيو المستعملة موديل 2018 المعروضة على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 155 و179 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من شيفروليه أفيو 2018، على أن تتضمن النحو التالي :

شيفروليه أفيو 2019

تراوحت أسعار سيارات شيفروليه افيو المستعملة موديل 2019 المتداولة على المنصات الإلكترونية بين 115 و220 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المتداولة من “شيفروليه افيو” 2019، على أن تشمل النحو التالى

مواصفات شيفروليه أفيو

ينتمى طراز شيفروليه افيو لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.