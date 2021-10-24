أسعار سيارات «شيري تيجو 7» ترتفع 6 آلاف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وهافال، وشانجان» في مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 7» بقيمة تتراوح بين 5100 و6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من غد.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، صعدت أسعار طرازات «تيجو7» الفئة الأولى «BASE LINE» إلى 295 ألف جنيه، بدلًا من 289.9 ألف.

وارتفعت أسعار سيارات «شيري تيجو 7» الفئة الثانية «HIGH LINE» إلى 319.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 313.9 ألف.

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.