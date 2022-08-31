أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» تقفز 60 ألف جنيه

أقرَّت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، ارتفعت أسعار طرازات «تيجو 7 برو» الفئة الأولى «Baseline» بقيمة بلغت 550 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 595 ألفًا.

ينتمي طراز «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

مواصفات شيري تيجو 7 برو موديل 2022

زودت سيارات «شيري تيجو 7 برو» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مثبت سرعة».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية مصابيح أمامية وخلفية LED مع وجود أضواء نهارية، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، مسند يد خلفي، زجاج كهربائي، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – بلوتوث – شاشة وسائط 10 بوصة مدعومة بالربط عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي – مدخل USB وAUX، خاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها”.

تقدم طرازات «تيجو 7 برو» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة الجر TPMS، حساسات ركن أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي».

زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، ومقعد السائق كهربائيًا، وفرش المقاعد من الجلد، إمكانية طي المقاعد الخلفية، وسخانات بالمقاعد الأمامية، وغيرها».