أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 85 إلى 90 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار شيري تيجو 7 برو

الفئة السعر Baseline 660 H/L 710 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4500 مم العرض 1842 مم الارتفاع 1746 مم سعة الشنطة الخلفية 475 لتر

مواصفات شيري تيجو 7 برو

ينتمي طراز «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات «تيجو 7 برو» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام المساعدة عند صعود المرتفعات HLA- نظام قياس ضغط الإطارات – فرامل يد كهربائية، مثبت سرعة».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية مصابيح أمامية وخلفية LEDمع وجود أضواء نهارية – مرايات جانبية كهربائية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفي، زجاج كهربائي، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – شاشة وسائط 10 بوصة مدعومة بالربط عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي – مدخل USB وAUX، خاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

تزيد- الفئة الثانية- ببعض التجهيزات الإضافية، ومن بينها «6 وسائد هوائية – نظام مراقبة الجر TPMS- حساسات ركن أمامية – مصابيح ضباب أمامية – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – مرآة داخلية بخاصية التعتيم – مكيف هواء ثنائي المناطق – شاحن لاسلكي».

كما دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – فرش المقاعد من الجلد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية وغيرها».