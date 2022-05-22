أسعار سيارات «شيري تيجو 7برو» ترتفع 15 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أسعار سيارات «شيري تيجو 7 برو» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات “شيري تيجو 7 برو” الفئة الأولى «Baseline» إلى 455 ألف جنيه، بدلا من 440 ألفا سابقا.

وقفزت أسعار سيارات “تيجو 7 برو” الفئة الثانية «H/L» إلى 489.9 ألف جنيه، مقابل 474.9 ألفًا.

ينتمي طراز تيجو 7برو” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.