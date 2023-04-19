أسعار سيارات «شيري تيجو 3» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه في السوق المحلية خلال أبريل الحالى، وفقًا لآخر قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة الصينية «شيري» في مصر.

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 525 535 القيمة بألالف جنيه

مواصفات شيري تيجو 3

وتزود «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الأوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائي – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من ” 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث، وغيرها”.