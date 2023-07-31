أسعار سيارات «شيري تيجو 3» تقفز إلى 645 ألف جنيه رسميًا

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «شيري»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة 20 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من غد.

وقفزت أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى 645 ألف جنيه، بدلًا من 625 ألف سابقًا.

وتزود «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلَنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية- إضاءة نهارية LED- مصابيح خلفية LED- مصابيح أمامية حساسة للإضاءة- فتحة سقف كهربائية- حامل سقف- مرايات جانبية كهربائي- كاميرا خلفية- جنوط رياضية 17 بوصة».

ودعمت طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف- إمكانية التحكم فى عجلة القيادة- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات- إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات- طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- منافذ كهربائية- مكيف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 8 بوصة- مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- مخرج USB- مدخل AUX- بلوتوث، وغيرها».