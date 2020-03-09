أسعار سيارات شيري انفي المستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات شيري انفي المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها «كونتكت كار،وأوليكس»، بقيمة تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل من بينها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار شيري انفي المستعملة

تراوحت أسعار سيارات شيري انفي المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكتروني، بين 110 و130 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى حالات من سيارات شيري انفي موديل 2015، على أن تضمن النحو التالي:

شيري انفي موديل 2015

شيري انفي موديل 2015

أسعار شيري انفي مستعملة 2016

تعرض سيارات شيري انفى المستعملة موديل 2016، على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 110 و118 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية إلى حالات من سيارات شيري انفي موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

شيري انفي موديل 2016

شيري انفي موديل 2016

أسعار شيري انفي المستعملة

تباع سيارات شيري انفي المستعملة موديل 2017 على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 100 و143 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية حالات من طرازات شيري إنفي موديل 2017، على أن تتضمن النحو التالي:

شيري انفي موديل 2017

شيري انفي موديل 2017

سعر شيري انفي موديل 2018

قدرت أسعار سيارات شيري انفي المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 105 و150 ألف جنيه.

وتشير التفاصيل التالية إلى حالات من طرازات شيري إنفي موديل 2018، على أن تشمل النحو التالي:

شيري انفي موديل 2018

شيري انفي موديل 2018

سعر شيري انفي موديل 2019

تراوحت أسعار سيارات شيرى إنفى المستعملة موديل 2019 على منصات التسويق الإلكتروني، بين 130 و150 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية حالات من طرازات شيري إنفي موديل 2019، على أن تشمل النحو التالي:

شيري انفي موديل 2019

شيري انفي موديل 2019

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعوامل من بينها “حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة”.