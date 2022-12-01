أسعار سيارات «شانجان CS35 بلس» تقفز 10 آلاف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شانجان»، عن زيادة أسعار سيارات شانجان CS35 بلس بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار شانجان CS35 بلس

الفئة السعر القديم السعر الجديد Elite 589 599 PREMIUM 615 625 FLAGSHIP 650 660 القيمة بالألف جنيه

تنتمي «شانجان CS35 بلس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

تجهيزات السلامة والأمان

تقدم طرازات «شانجان CS35 بلس» بمجموعة من المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – انظمة المساعدة على التلال HA – فرامل يدوية كهربائية EPB – أنظمة مراقبة الاطارات – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – كيف النقاط العمياء – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

التجهيزات الخارجية

وزودت السيارة ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت طرازات «شانجان CS35 بلس» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها « زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – مسند يد خلفي – قفل مركزي – مرأه داخلية بخاصيه التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10 بوصة – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».