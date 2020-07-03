أسعار سيارات سوزوكي ألتو المستعملة تبدأ من 60 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2019

تراوحت أسعار سيارات سوزوكي ألتو المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين، على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، والتي من بينها «هتلاقي، وكونتكت كار، وأوليكس»، بقيمة تدور بين 60 و115 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية «حالة المركبة، وسنة الموديل، ومدة سريان رخصة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، وغيرها».

سوزوكي ألتو 2013

قدرت أسعار سيارات سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2013 المعروضة على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني بقيمة تتراوح بين 60 و73 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “سوزوكي ألتو 2013″، على النحو التالى:

سوزوكي ألتو 2015

تعرض سيارات سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2015 على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 77 و87 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “سوزوكي ألتو 2015″، على النحو التالى:

سوزوكي ألتو 2016

قدرت أسعار سيارات سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2016 المتداولة على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 90 و95 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “سوزوكي ألتو 2016″، على النحو التالى:

سوزوكي ألتو 2019

تراوحت أسعار سيارات سوزوكي ألتو المستعملة موديل 2019 المعروضة على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بقيمة تدور بين 107 و115 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “سوزوكي ألتو 2019″، على النحو التالى:

أسعار سوزوكي ألتو 2020 “زيرو”

تقدم شركة “مودرن موتورز“- الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوزوكي فى مصر، طرازات «سوزوكي ألتو 2020» بقيمة بلغت 130 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز سوزوكي ألتو لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 800 سي سي، ليولد قوة 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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