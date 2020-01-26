أسعار سيارات سوبارو xv المستعملة في مصر

الأسعار تراوحت بين 305 و450 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات سوبارو XV المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، بين 305 و450 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة أسباب ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سيارات سوبارو XV المستعملة

تباع سيارات سوبارو XV المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 330 و350 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

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سعر سوباروXV مستعملة 2016

تعرض سيارات سوباروXV المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 305 و400 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

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أسعار سوبارو XV المستعملة 2017

تتوافر سيارات سوبارو XV المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 335 و390 ألف جنيه.

وتتباين أسعار السيارات المستعملة المعروضة على مواقع التسويق الإلكترونى من فئة لأخرى وذلك لعدة عوامل رئيسية ومنها «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

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أسعار سوبارو XV المستعملة 2018

تباع سيارات سوبارو XV المستعملة موديل 2018، المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى من جانب مجموعة من المستهلكين، بسعر يتراوح بين 405 و450 ألف جنيه.

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سعر سوبارو XV مستعملة 2019

تتوافر سيارات سوبارو XV المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 435 ألف جنيه.