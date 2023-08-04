أسعار سيارات «سوبارو إمبريزا» تصل إلى مليون جنيه رسميًا

قفزت أسعار سيارات سوبارو إمبريزا موديل 2022 بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدثث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالى موتورز»، الوكيل المحلي لـ«سوبارو» فى مصر.

أسعار سوبارو إمبريزا

الفئة السعر القديم السعر الجديد F/O 900 ألف جنيه مليون جنيه

مواصفات سوبارو إمبريزا

وينتمى طراز سوبارو امبريزا لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات سوبارو امبريزا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها « وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD ، وفرامل كهربائية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ، من بينها أ«مصابيح ضباب أمامية خلفية LED ، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتو ماتيك، وخاصية التحكم في مستوي مقعد السائق، وعجلة القيادة متعدة المهام، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى «إمبريزا» على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 6.5 بوصة مدعمة بالربط بأجهزة هواتف المحمول عبر أنظمة التشغيل الذكية “آبل كار بلاي وأندوريد أوتو”، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها”.