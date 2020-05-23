سيــارات

أسعار سيارات سكودا فانتازيا المستعملة تبدأ من 145 ألف جنيه

من موديلات 2009 حتى 2013
المال - خاص 11:21 ص, السبت, 23 مايو 20 11:21 ص, السبت, 23 مايو 20

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قدرت أسعار سيارات سكودا فانتازيا المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق الإلكتروني، ومنها “هتلاقي، وكونتكت كار”، بقيمة تتراوح بين 145 و330 ألف جنيه من موديلات 2009 حتى 2013.

ومن المعروف أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة للعديد من العوامل، والتي من أبرزها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

سكودا فانتازيا 2009

تعرض سيارات سكودا فانتازيا المستعملة موديل 2009 على مواقع التسويق الإلكتروني بسعر يتراوح بين 145 و235 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات ” سكودا فانتازيا 2009″ على النحو التالى:

سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا

سكودا فانتازيا 2010

تباع سيارات سكودا فانتازيا المستعملة موديل 2016 على المنصات الإلكترونية بسعر يتراوح بين 165 و275 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات ” سكودا فانتازيا 2010″، على النحو التالى:

سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا

سكودا فانتازيا 2011

تراوحت أسعار طرازات سكودا فانتازيا المستعملة موديل 2011، المعروضة على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 170 و265 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات ” سكودا فانتازيا 2011″، على النحو التالى:

سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا

سكودا فانتازيا 2012

قدرت أسعار سيارات سكودا فانتازيا المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 150 و300 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات ” سكودا فانتازيا 2012″، على النحو التالى:

سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا

سكودا فانتازيا 2013

تعرض طرازات سكودا فانتازيا المستعملة موديل 2013، المعروضة على مواقع التسويق لإلكتروني، بسعر يتراوح بين 210 و290 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات ” سكودا فانتازيا 2013″، على النحو التالى:

سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا فانتازيا
سكودا
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بقلم المال - خاص

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