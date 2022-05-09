أسعار سيارات «سكودا سكالا» تقفز 110 آلاف جنيه خلال مايو

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «سكودا سكالا» بقيمة تتراوح بين 95 إلى 110 آلالف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

قفزت أسعار طرازات «سكودا سكالا» الفئة الأولى «Ambition» إلى 465 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألفًا.

ارتفع سعر سيارات «سكالا» الفئة الثانية «Style» إلى 550 ألف جنيه، مقارنة بـ440 ألفًا.

وتعتمد «سكالا» على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة ، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.