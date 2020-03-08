أسعار سيارات سكودا اوكتافيا المستعملة تبدأ من 230 ألف جنيه

تتبعت “المال” أسعار سيارات سكودا اوكتافيا المستعملة المعروضة على بعض منصات التسويق الإلكتروني، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتتراوح بين 230 و410 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2018.

ويشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى في السوق المحلية لعدة عوامل رئيسية من أبرزها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سكودا اوكتافيا المستعملة

تعرض سيارات سكودا اوكتافيا المستعملة موديل 2014، على مواقع التسويق الإلكتروني من جانب المستهلكين، بسعر يتراوح بين 230 و312 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية حالات من سيارات سكودا اوكتافيا المستعمة موديل 2014، على أن تشمل النحو التالي:

سكودا اوكتافيا موديل 2014

سكودا اوكتافيا موديل 2014

سعر سكودا اوكتافيا مستعملة

قدرت أسعار سيارات سكودا اوكتافيا المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 250 و320 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى حالات من سيارات سكودا أوكتافيا المستعمة موديل 2015، على أن تتضمن لنحو التالي:

سكودا اوكتافيا موديل 2015

سكودا اوكتافيا موديل 2015

أسعار سكودا اوكتافيا موديل 2016

تعرض سيارات سكودا اوكتافيا المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 270 و340 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية حالات من سيارات سكودا أوكتافيا المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

سكودا اوكتافيا موديل 2016

سكودا اوكتافيا موديل 2016

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2017

تباع سيارات سكودا أوكتافيا المستعملة موديل 2017، على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 370 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية حالات من طرازات سكودا أوكتافيا المستعمة موديل 2017، على أن تتضمن النحو التالي:

سكودا اوكتافيا موديل 2017

أسعار سكودا اوكتافيا مستعملة 2018

تراوحت أسعار سيارات سكودا أوكتافيا المستعملة موديل 2018 على مواقع التسويق الإلكتروني، بين 378 و410 ألف جنيه.

وتشير التفاصيل التالية إلى حالات من سيارات سكودا أوكتافيا المستعملة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالي:

سكودا اوكتافيا موديل 2018

سكودا اوكتافيا موديل 2018

يشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تتبيان من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية منها “حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة”.