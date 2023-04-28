أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» ترتفع 160 ألف جنيه

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» اليوم، عن زيادة أسعار سيارات سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار سكودا أوكتافيا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Ambition مليون و190 ألف مليون و350 ألف Style مليون و325 ألف مليون و475 ألف Style Plus مليون و400 ألف مليون و550 ألف RS غير متوافرة مليون و850 ألف القيمة بألالف جنيه

وتزود طرازات «

أوكتافيا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع الكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة للفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة الجر TCS، و فرامل يد كهربائية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت «أوكتافيا» بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LEDمصابيح أمامية Matrix LED، وإضاءة نهارية للمصابيح LED، و حساسات مصابيح امامية، و حساسات مطر للمساحات الأمامية، وخاصية المساعدة فى الركن، وخاصية الدخول الذكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتطعيمات خارجية من الكروم، و حساسات ركن، و والتحكم فى استخدام الشنطة الخلفية كهربائيًا، و مرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، وجنوط 18 بوصة للفئات الأعلى».

وزودت «أوكتافيا» ببعض التجهيزات المزودة في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مفتاح ذكي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وعجلة القيادة متعددة الأغراض مع إمكانية تغير السرعات من خلالها، مقاعد جلد، و طي المقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، ومسند يد خلفي، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 8 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10 بوصة مدعمة لربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية المدعومة بأنظمة ” Android Auto-Apple Car Play”- بلوتوث – شاحن لاسلكي للهواتف – مداخل USB، ومخرج خلفي كهرباء 230 فولت، وغيرها».