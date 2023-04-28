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أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» ترتفع 160 ألف جنيه

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قفزت إلى مليون و850 ألف جنيه

أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» ترتفع 160 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

1:36 م, الجمعة, 28 أبريل 23

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» اليوم، عن زيادة أسعار سيارات سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار سكودا أوكتافيا 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Ambitionمليون و190 ألفمليون و350 ألف
Styleمليون و325 ألفمليون و475 ألف
Style Plusمليون و400 ألفمليون و550 ألف
RSغير متوافرةمليون و850 ألف
القيمة بألالف جنيه

وتزود طرازات «

سكودا
أوكتافيا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع الكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة للفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة الجر TCS، و فرامل يد كهربائية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت «أوكتافيا» بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LEDمصابيح أمامية Matrix LED، وإضاءة نهارية للمصابيح LED، و حساسات مصابيح امامية، و حساسات مطر للمساحات الأمامية، وخاصية المساعدة فى الركن، وخاصية الدخول الذكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتطعيمات خارجية من الكروم، و حساسات ركن، و والتحكم فى استخدام الشنطة الخلفية كهربائيًا، و مرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، وجنوط 18 بوصة للفئات الأعلى».

وزودت «أوكتافيا» ببعض التجهيزات المزودة في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مفتاح ذكي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وعجلة القيادة متعددة الأغراض مع إمكانية تغير السرعات من خلالها، مقاعد جلد، و طي المقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، ومسند يد خلفي، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 8 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10 بوصة مدعمة لربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية المدعومة بأنظمة ” Android Auto-Apple Car Play”- بلوتوث – شاحن لاسلكي للهواتف – مداخل USB، ومخرج خلفي كهرباء 230 فولت، وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

1:36 م, الجمعة, 28 أبريل 23