أخطرت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات ستروين سي إليزيه بقيمة بلغت 30.9 إلى 34.9 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ستروين»، ارتفعت أسعار طرازات «سي إليزيه» الفئة الأولى «Comfort» إلى 279.9 ألف جنيه، بدلًا من 249 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «سي إليزيه» الفئة الثانية «Exclusive» إلى 313.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 279 ألفًا.

ينتمي طراز «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامى، وجنوط 15 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

زودت طرازات «سي إليزيه» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، ومساند رأس خلفية متحركة، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».