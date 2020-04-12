سيــارات

أسعار سيارات «رينو فلوانس» المستعملة تبدأ من 150 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2017
المال - خاص 1:38 م, الأحد, 12 أبريل 20 1:38 م, الأحد, 12 أبريل 20

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قدرت أسعار سيارات رينو فلوانس المستعملة المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 150 و275 ألف جنيه، من موديلات 2013 حتى 2017.

ويشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل، من أبرزها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار رينو فلوانس

تعرض سيارات رينو فلوانس المستعملة موديل 2013 المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 150 و235 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل طرازات رينو فلوانس موديل 2013، على أن تشمل النحو التالي:

رينو فلوانس 2013
رينو فلوانس 2013
رينو فلوانس 2013
رينو فلوانس 2013

رينو فلوانس موديل 2014

تراوحت أسعار سيارات رينو فلوانس المستعملة موديل 2014 على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 158 و235 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات رينو فلوانس المستعمة موديل 2014،

رينو فلوانس 2014
رينو فلوانس 2014
رينو فلوانس 2014
رينو فلوانس 2014

سيارات رينو فلوانس 2015

تباع سيارات رينو فلوانس المستعملة موديل 2015 المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 168 و275 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات رينو فلوانس موديل 2015، على أن تشمل النحو التالي:

رينو فلوانس 2015
رينو فلوانس 2015
رينو فلوانس 2015
رينو فلوانس 2015

سعر رينو فلوانس 2016

قدرت أسعار سيارات رينو فلوانس موديل 2016 المتداولة على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 170 و275 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية، تفاصيل سيارات رينو فلوانس موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

رينو فلوانس 2016
رينو فلوانس 2016

رينو فلوانس مستعملة 2017

تعرض سيارات رينو فلوانس موديل 2017، على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 215 و242 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل سيارات رينو فلوانس موديل 2017، على أن تشمل النحو التالي:

رينو فلوانس 2016
رينو فلوانس 2016
رينو فلوانس 2016

مواصفات رينو فلوانس

زودت طرازات رينو فلوانس بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 110 “حصان.

وفقًا للبيانات المعلنة «رينو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع المسافات تصل إلى 100 كم.

سعر رينو فلوانس
رينو فلوانس
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بقلم المال - خاص

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