سيــارات

أسعار سيارات «رينو سانديرو» ترتفع 13 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بسعر 249 ألف جنيه
أحمد عوض 7:00 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:00 م, الخميس, 3 فبراير 22

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أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، عن زيادة أسعار «رينو سانديرو» بقيمة بلغت 13 ألف جنيه داخل السوق المحلية، خلال شهر فبراير الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، صعدت أسعار سيارات «سانديرو» إلى 249 ألف جنيه، مقارنة بنحو 236 ألفًا سابقًا.

وينتمى طراز «سانديرو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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