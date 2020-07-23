أسعار سيارات «دايهاتسو تيريوس» المستعملة تبدأ من 135 ألف جنيه

من موديلات 2010 حتى 2015

رصدت “المال” أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، منها «هتلاقي، وكونتكت كار، وأوليكس»، وتراوحت بين 135 و315 ألف جنيه من موديلات 2010 حتى 2015.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

وتعرض سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2010 على منصات البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 135 و175 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “دايهاتسو تيريوس 2010″، على أن تتضمن النحو التالي :

دايهاتسو تيريوس موديل 2011

قدرت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2011 المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 170 و200 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من “دايهاتسو 2011″، على النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس موديل 2012

وتراوحت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة – موديل 2012- المعروضة على بعض المنصات الإلكترونية بقيمة تدور بين 185 و230 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “دايهاتسو تيريوس 2012” على أن تشمل النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس موديل 2013

تباع سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة – موديل 2013 – على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 193 و250 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “دايهاتسو تيريوس 2013” على النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس موديل 2014

تعرض طرازات دايهاتسو تيريوس المستعملة – موديل 2014 – المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 225 و240 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “دايهاتسو تيريوس 2014″، على النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس موديل 2015

تعرض طرازات دايهاتسو تيريوس المستعملة – موديل 2015 – على بعض المنصات الإلكترونية بسعر يتراوح بين 230 و315 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “دايهاتسو تيريوس 2015” على النحو التالي:

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة من مركبة لمجموعة من العوامل التالية «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».