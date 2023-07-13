أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تكسر حاجز المليون جنيه رسميًا

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، تجاوزت أسعار سيارات «كورولا» حاجز المليون جنيه للفئات الأعلى.

أسعار تويوتا كورولا 2023

قفزت أسعار طرازات تويوتا كورولا الفئة الأولى « Active» إلى 875 ألف جنيه، بدلاً من 775 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثانية «Comfort» إلى 920 ألف جنيه ، مقابل 820 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «كورولا» الفئة الثالثة « Smart » إلى 950 ألف جنيه، مقارنة بنحو 850 ألف.

وحددت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الرابعة « Smart with Sunroof » بنحو 970 ألف جنيه، بدلاً من 870 ألف.

وارتفع سعر «كورولا» الفئة الخامسة « «Elegance إلى مليون و34 ألف جنيه، مقارنة بنحو 934 ألف.

وتزود «كورولا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».