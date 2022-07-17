أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تقفز 35 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات «تويوتا كورولا» الفئة الأولى «Active» إلى 425 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثانية «Comfort» إلى 460 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثالثة «Smart» إلى 480 ألف جنيه.

وحددت طرازات «كورولا» الفئة الرابعة «Smart with Sunroof» بسعر 500 ألف جنيه.

وتقدم سيارات «كورولا» الفئة الخامسة «GR» بنحو 525 ألف جنيه.

وقدرت طرازات «كورولا» الفئة السادسة «Elegance GR» بقيمة بلغت 534 ألف جنيه.

ينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.