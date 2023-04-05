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أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة

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قفزت إلى 2 مليون و90 ألف جنيه

أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

3:35 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى.

أسعار تويوتا فورتشنر 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
2WD Smartمليون و740 ألفمليون و790 ألف
4WD Elegance 4.0مليون و890 ألفمليون و990 ألف
4WD Sport 4.0مليون و990 ألف2 مليون و90 ألف

وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» عبر نسختين –الإصدار الأول– مزودة بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» فمدعومة بمحرك سعته 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت «فورتشنر» بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الإضافية، ومن أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى- بلوتوث- وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

3:35 م, الأربعاء, 5 أبريل 23