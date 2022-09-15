أسعار سيارات «تويوتا روميون» تقفز 40 ألف جنيه.. تعرف على التفاصيل

رفعت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، أسعار سيارات تويوتا روميون بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

قفزت أسعار سيارات تويوتا روميو الفئة الأولي «Active» إلي 390 ألف جنيه، بدلًا من 350 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «روميون» الفئة الثانية «Smart» إلى 420 ألف جنيه، مقارنة بنحو 380 ألفًا.

وينتمي طراز «روميون» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.