أرسلت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «تويوتا روميون» بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

بحسب للقائمة السعرية الصادرة عن «تويوتا»، صعدت أسعار طرازات «روميو» الفئة الأولي إلي 310 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «روميون» الفئة الثانية إلى 340 ألف جنيه.

ينتمي طراز «روميون» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.