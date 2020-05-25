أسعار سيارات تويوتا افانزا المستعملة تبدأ من 180 ألف جنيه

من موديلات 2010 حتى 2015

رصدت “المال” أسعار سيارات تويوتا افانزا المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، التي من أبرزها “هتلاقي، وكونتكت كار”، وتراوحت بين 180 و285 ألف جنيه من موديلات 2010 حتى 2015.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لمجموعة من العوامل الرئيسية، والتي من أبرزها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة».

تويوتا افانزا 2010

قدرت أسعار سيارات تويوتا افانزا المستعملة موديل 2009 المتداولة على المنصات الإلكترونية بقيمة تتراوح بين 180 و215 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا افانزا 2010” على النحو التالى:

تويوتا افانزا 2012

تعرض سيارات تويوتا افانزا المستعملة موديل 2012 المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 225 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا افانزا 2012″، على النحو التالى:

تويوتا افانزا 2013

تراوحت أسعار سيارات تويوتا افانزا المستعملة موديل 2013، المتداولة من جانب المستهلكين على المنصات الإلكترونية بين 135 و235 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا افانزا 2013″، على النحو التالى:

تويوتا افانزا 2014

تباع سيارات تويوتا افانزا المستعملة موديل 2014 المعروضة على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 225 و260 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا افانزا 2014″، على النحو التالى:

تويوتا افانزا 2015

قدرت أسعار سيارات تويوتا افانزا موديل 2015، المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 250 و285 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا افانزا 2015″، على النحو التالى:

ينتمي طراز «تويوتا افانزا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 134 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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