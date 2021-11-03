سيــارات

أسعار سيارات «بي واي دي F3» ترتفع 8 آلاف جنيه خلال نوفمبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 205 إلى 225 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 7:45 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 7:45 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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أخطرت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «بي واي دي F3» بقيمة تتراوح بين7 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «BYD»، ارتفعت أسعار سيارات «بي واي دي F3» الفئة الأولى «M/T» إلى 205 آلاف جنيه، بدلًا من 197 ألف سابقًا.

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وصعدت أسعار طرازات «BYD F3» الفئة الثانية «A/T» إلى 225 ألف جنيه، مقارنة بنحو 218 ألفا.

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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