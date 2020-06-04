أسعار سيارات «بيجو 5008» تتراجع 20 ألف جنيه (صور)

تراجعت الفئة الأولى إلى 520 ألف جنيه

أخطرت شركة “مانسكو أوتوموتيف“- الوكيل المحلى للعلامة التجارية “بيجو” في مصر، اليوم شبكة موزعيها المعتمدين، بتخفيض أسعار سيارات “بيجو 5008” موديل 2020 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالي.

وتراجعت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الأولى «Active» إلى 520 ألف جنيه، بدلًا من 540 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات «بيجو 5008» الفئة الثانية «Allure» إلى 555 ألف جنيه، مقابل 575 ألفًا.

وهبطت أسعار «بيجو 5008» الفئة الثالثة «Allure+» إلى 595 ألف جنيه/ مقارنة مع نحو 615 ألف جنيه.

وسعرت سيارات «بيجو 5008» الفئة الرابعة «GT Line» بقيمة 645 ألف جنيه، مقابل 665 ألفا.

وسجلت أسعار طرازات «بيجو 5008» الفئة الخامسة «GT-LINE limited edition» نحو 659 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 715 ألفا.

وينتمى طراز «بيجو 5008» موديل 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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