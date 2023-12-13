أسعار سيارات «بيجو 301» تصل إلى 880 ألف جنيه رسميًا

أقرت شركة «مانسكو أوتوموتيف» وكيل «بيجو» في مصر، زيادات في أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 55 إلى 65 ألف جنيه لبعض الفئات خلال ديسمبر الحالي.

أسعار بيجو 301

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 775 830 Allure 815 880 القيمة بالألف جنيه

وتأتي «بيجو 301» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات بيجو 301 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «التحكم في راديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية «Allure» – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».