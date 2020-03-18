أسعار سيارات بريليانس V5 المستعملة تبدأ من 150 ألف جنيه

من موديللات 2013 حتى 2018

تتبعت “المال” أسعار سيارات برليانس V5 المستعملة المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني ومنها «كونتكت كار، و أوليكس»، بقيمة تتراوح بين 150 و310 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2018.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار بريليانس V5 المستعملة

قدرت أسعار سيارات بريليانس V5 المستعملة موديل 2013، المتداولة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، بين 150 و210 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل طرازات بريليانس V5 المستعمة موديل 2013، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر برليانس V5 موديل 2014

تباع سيارات بريليانس V5 المستعملة موديل 2014 على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 178 و215 ألف جنيه.

وتشير الحالات إلى تفاصيل طرازات بريليانس V5 لمستعمة موديل 2014، على أن تشمل النحو التالي:

أسعار بريليانس مستعملة 2015

تعرض سيارات بريليانس المستعملة موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 169 و240 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات بريليانس V5 المستعمة موديل 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر بريليانس V5 موديل 2016

تباع أسعار سيارات بريليانس V5 المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر 240 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات بريليانس V5 المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

أسعار بريليانس V5 مستعملة 2017

تراوحت أسعار سيارات بريليانس V5 المستعملة موديل 2017 المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 190 و290 ألف جنيه.

وتشير الحالات إلى تفاصيل طرازات بريليانس المستعملة موديل 2017، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر بريليانس V5 موديل 2018

قدرت أسعار سيارات بريليانس V5 موديل 2018 المعروضة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 300 و310 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات برليانس V5 المستعملة موديل 2018، على أن تتضمن النحو التالي: