أسعار سيارات «بروتون ساجا» تقفز 40 ألف جنيه

قفزت أسعار سيارات بروتون ساجا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الجاري، وذلك للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «ألفا عز العرب للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بروتون» في مصر.

وارتفعت أسعار سيارات بروتون ساجا الفئة الأولى إلى 430 ألف جنيه، مقارنة بنحو 405 آلاف.

وصعدت أسعار طرازات “ساجا” الفئة الثانية إلى 465 ألف جنيه، مقابل 425 ألف.

وتزود «ساجا» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «بروتون ساجا» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – أنظمة مساعدة الفرامل BA.

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات.

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من (راديو CD -MP3 بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات – مدخل USB – مخرج كهرباء 12V، وغيرها.

وزودت «ساجا» الفئة الأعلى «A/T Premium» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله قياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها».