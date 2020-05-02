أسعار سيارات بروتون جين 2 المستعملة تبدأ من 115 ألف جنيه

من موديلات 2012 حتى 2016

رصدت “المال” أسعار سيارات بروتون جين 2 المستعملة المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، ومنها “كونتكت كار، و هتلاقي”، بقيمة تتراوح بين 115 و210 ألف جنيه من موديلات 2012 حتى 2016.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية، من بينها “حالة السيارة، وسنة الموديل، ومدة سران تراخيص المركبة، وغيرها”.

قدرت أسعار سيارات بروتون جين 2 المستعملة موديل 2012 المتداولة على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 129و145 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات بروتون جين 2، على النحو التالي:

بروتون جين 2 موديل 2013

تعرض سيارات بروتون جين 2 المستعملة موديل 2013 المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 115 و185 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات بروتون جين 2، على أن تشمل النحو التالي:

بروتون جين 2 موديل 2014

تراوحت أسعار سيارات بروتون جين 2 المستعملة موديل 2014 على المنصات الإلكترونية، بين 135 و164 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات بروتون جين 2، على أن تتضمن النحو التالي:

بروتون جين 2 موديل 2015

تباع طلرازات بروتون جين 2 المستعملة موديل 2015 على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 140 و210 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات بروتون جين 2، على أن تشمل النحو التالي:

بروتون جين 2 موديل 2016

تعرض سيارات بروتون جين 2 المستعملة موديل 2016 على المنصات الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 140 و170 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات بروتون جين 2، على أن تشمل النحو التالي: