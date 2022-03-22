سيــارات

أسعار سيارات «بايك X3» تقفز 33 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 297 ألف جنيه
أحمد عوض 1:38 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 1:38 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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أخطرت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «بايك X3» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 33 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «بودي جروب»، ارتفعت أسعار طرازات «بايك X3» الفئة الأولى «Comfort» إلى 297 ألف جنيه، بدلًا من 267 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «بايك X3» الفئة الثانية «Luxury» إلى 318 ألف جنيه، مقابل 285 ألفًا.

ينتمي طراز «BAIC X3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 116 “حصان” وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

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تقدم طرازات «بايك X3»- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام امان لمقعد الأطفال».

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زودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع امكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «كمبيوتر رحلات، وإنذار إطفاء المصباح الأمامي، ومرايات كهربائية، ومسند يد أمامي، ومقاعد من القماش، و عجلة قيادة ثلاثية الاتجاهات، وضبط كرسي السائق والراكب حركات يدوية في 4 اتجاهات، وغيرها».

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وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول- نظام ملاحي – عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاحن.

تقدم سيارات «بايك X3» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وإمكانية ضبط مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، وغيرها».

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بقلم أحمد عوض

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