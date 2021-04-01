أسعار سيارات «إم جي ZS» تقفز 5000 جنيه

تقدم الفئة الأولي بسعر 259.9 ألف جنيه

أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات “إم جي ZS” بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

ارتفعت أسعار سيارات «إم جي ZS» الفئة الأولى «STD» إلي 259.9 ألف جنيه، مقابل 254.9 ألفا سابقا.

وصعدت أسعار طرازات “أم جي ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلي 274.9 ألف جنيه، مقارنة بنخو 269.9 ألفا.

وقفزت أسعار سيارات “MGZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلي 292.9 ألف جنيه، مقابل بـ 287.9 ألفا.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.