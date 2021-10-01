أسعار سيارات «إم جي ZS» ترتفع 5 آلاف جنيه خلال أكتوبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 269.9 إلى 302.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية “إم جي” في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة، التى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال أكتوبر الحالي.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن “MG“، ارتفعت أسعار طرازات “إم جي ZS” الفئة الأولى «STD» إلى 269 ألفا و990 جنيها.

وصعدت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 284 ألفًا و990 جنيها.

وقفزت أسعار طرازات “أم جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 302 ألف و990 جنيها.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.