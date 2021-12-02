أسعار سيارات «إم جي ZS» ترتفع 3000 جنيه

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

ارتفعت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 277 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 274 ألفا و990 جنيها.

وصعدت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 292 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 289 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات “ام جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 310 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 307 ألف و990 جنيها.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.