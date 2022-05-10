أسعار سيارات «إم جي RX5» تقفز 25 ألف جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي RX5» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «MG RX5» الفئة الأولى «Comfort» إلى 464 ألفا و990 جنيها، مقابل 439 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات إم جي RX5» الفئة الثانية «Luxury» إلى 494 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 469 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.