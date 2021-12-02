أسعار سيارات «إم جي HS» تقفز 5000 جيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- منذ قليل- عن زيادة أسعار طرازات «إم جي HS» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «إم جي HS» الفئة الأولى «Baseline» إلى 426 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 421 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات «إم جى HS» الفئة الثانية «Luxury» إلى 431 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 426 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الثالثة «LFC Edition» إلى 436 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 431 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.