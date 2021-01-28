أسعار سيارات «إم جي HS» ترتفع 5000 جنيه خلال يناير

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر، زيادة أسعار سيارات «إم جي HS» بقيمة 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «MG»، قفزت أسعار سيارات «إم جي HS» الفئة الأولى «Luxury» إلى 404 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 399 و990 جنيهًا

وارتفعت أسعار طرازات «إم جى HS» الفئة الثانية «LFC Edition» إلى 414 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ409 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.