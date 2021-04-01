أسعار سيارات «إم جي HS» ترتفع 5000 جنيه خلال أبريل

تقدم الفئة الأولي بسعر 404.9 ألف جنيه

أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر، زيادة أسعار سيارات «إم جي HS» بقيمة 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «MG»، قدرت أسعار سيارات “إم جي HS” بنحو 404 آلاف و990 جنيها.

وصعدت أسعار سيارات «إم جى HS» الفئة الثانية «Luxury» إلى 409 آلاف و990 جنيها، مقارنة بنحو 404 آلاف و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار طرازات «MG HS» الفئة الثالثة «LFC Edition» إلي 414 ألفا و990 حنيها، مقابل 409 آلاف و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.