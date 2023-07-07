أسعار سيارات «إم جي 5» تقفز إلى 750 ألف جنيه رسميًا

قفزت أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي».

أسعار إم جي 5 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Classic 650 680 Comfort 690 720 Luxury 720 750 القيمة بالألف جنيه

ودعمت طرازات «

» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات إم جي 5 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين) – ضبط المرايات الخارجية كهربائيا – مكيف هواء – خاصية تعديل المقاعد الأمامية. كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «MG5» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة – مصابيح إضاءة نهارية – سخانات بالمرايا الجانبية – حساسات للركن خلفية – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف يدوي – مفتاح زكي لتشغيل السيارة – عجلة قيادة جلد – نظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية “أنرويد أوتو، وأبل كار بلاي” متصلة بشاشة عرض 8 بوصات تعمل باللمس، وغيرها».

وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، من بينها «فرامل يد إلكترونية – وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – كاميرا للركن 360 درجة – خاصية دخول السيارة بدون مفتاح – مقاعد جلد – سخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».