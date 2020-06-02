أسعار سيارات أودي A3 المستعملة تبدأ من 225 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2017

رصدت «المال» أسعار سيارات «أودي A3» المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع البيع الإلكترونى، ومنها «هتلاقي، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 225 و465 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2017.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية، ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة».

تعرض سيارات «أودي A3» المستعملة موديل 2015 على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 225 و258 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “أودي A3 موديل 2013″، على النحو أن تشمل التالى:

أودي A3 موديل 2014

قدرت أسعار سيارات «أودي A3» المستعملة موديل 2016 المعروضة على مواقع البيع الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 300 و365 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات «أودي A3 موديل 2014»، على أن تتضمن النحو التالى:

أودي A3 موديل 2015

تراوحت أسعار طرازات «أودي A3» المستعملة موديل 2015، المتداولة على منصات البيع الإلكترونى، بين 335 و380 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المتداولة من موديلات «أودي A3 موديل 2015″، على أن تتضمن النحو التالى:

أودي A3 موديل 2016

تباع سيارات «أودي A3» موديل 2016، المتداولة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 370 و465 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات «أودي A3 موديل 2016»، على أن تشمل النحو التالى:

أودي A3 موديل 2017

تعرض طرازات «أودي A3» المستعملة موديل 2017، المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر تصل إلى 450 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “أودي A3 موديل 2017″، على أن تتضمن النحو التالى:

أودي A3 موديل 2020

تقدم الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “أودي” في مصر، سيارات «أودي A3» موديل 2020 الفئة الأولي «Premium» عند مستوى 460 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Prestige» بنحو 530 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتميى طراز «أودي A3» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي، مدعم بنظام شحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.