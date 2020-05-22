أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» تقفز 20 ألف جنيه

ارتفعت الفئة الأولى "Eleganc" إلى 429 ألفًا و990 جنيهًا

رفعت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وMG”، أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» بقيمة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها بداية من يونيو المقبل.

وارتفعت أسعار سيارات اوبل جراند لاند الفئة الأولى “Eleganc” إلى 429 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 419 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار طرازات “أوبل جراند لاند” الفئة الثانية «H/L» إلى 469 ألفًا 990 جنيهًا، مقابل 449 ألفًا و990 جنيهًا.

وسعرت طرازات الفئة الثالثة “T/L”بنحو 499 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 489 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «أوبل جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «المنصور للسيارات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى مدة زمنية 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.