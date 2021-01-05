سيــارات

أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» تقفز 10 آلاف جنيه

تقدم الفئة الأولى بسعر 454.9 ألف جنيه
أحمد عوض 7:25 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 7:25 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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أرسلت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية «أوبل» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين –اليوم- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الحالى.

قفزت أسعار طرازات «أوبل جراند لاند» الفئة الأولى «Elegance» إلى 454 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 449 ألفًا و990 جنيهًا.

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وصعدت أسعار سيارات «جراند لاند» الفئة الثانية “H/L” إلى 499 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ489 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات «جراند لاند» الفئة الثالثة “T/L” إلى 529 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 519 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.

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بقلم أحمد عوض

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