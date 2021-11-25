سيــارات

أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» تقفز 10 آلاف جنيه خلال نوفمبر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 530 ألف جنيه
أحمد عوض 9:37 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 9:37 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» بقيمة بلغت 10000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى..

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «أوبل»، ارتفعت أسعار طرازات «جراند لاند» الفئة الأولى «H/L» إلى 530 ألف جنيه، مقارنة بنحو 520 ألفًا.

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وقفزت أسعار طرازات «جراند لاند» الفئة الثالثة «T/L» إلى 560 ألف جنيه، مقابل 550 ألفًا.

ينتمى طراز «جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.

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بقلم أحمد عوض

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